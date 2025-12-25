En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Más de 13.800 delitos sexuales y 12.800 casos de violencia intrafamiliar en 2025: Defensoría

Más de 13.800 delitos sexuales y 12.800 casos de violencia intrafamiliar en 2025: Defensoría

Entre enero y noviembre de 2025, más de 27.000 mujeres en Colombia fueron víctimas de distintas formas de violencia, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo.

