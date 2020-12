Piden que barristas de América que convocaron quemar pólvora no los dejen entrar a estadio en un año

El concejal animalista Terry Hurtado le hizo un llamado a las autoridades de Cali para que sancionen duramente a los líderes de las barras del América que convocaron a una quema de pólvora este domingo.

Esto se da después que se divulgara un video en el que se ve a un líder del ‘Barón Rojo Sur’ invitando a la hinchada ‘escarlata’ para que quemen pirotecnia en el partido que disputarán los ‘diablos rojos’ contra Santa Fe.

Información importante para la final. pic.twitter.com/upawbPSLp3 — BARÓN ROJO SUR OFICIAL (@BRS_COL) December 15, 2020

“Yo he buscado sentarme a dialogar con los líderes de la barra que está haciendo esa convocatoria, los he llamado, los he invitado a que nos sentemos a hablar y no han querido”, dijo Hurtado.

Por lo tanto yo quiero hacerle un llamado enfático a la administración distrital a tomar acciones sobre este tema, quiero exigirle a la secretaria de salud, Miyerlandi Torres, que se pronuncie sobre esta situación que pone en riesgo a la salud de la ciudad, sobre todo en un marco de pandemia expresó el concejal.

En su intervención, el concejal recordó que la pólvora genera contaminación atmosférica, convirtiéndose en un factor de riesgo adicional para el contagio de COVID-19.

Asimismo, reiteró que estos elementos explosivos causan impacto negativo a los animales, los adultos mayores, personas con autismo y niños en general.

Es por eso que solicitó una dura sanción para estas personas que incitaron a los hinchas a la quema de pólvora.

Al secretario del Deporte, Carlos Diago, le propongo que si las barras o las personas que han salido del Barón Rojo Sur a convocar a la quema de pólvora no se retractan públicamente antes de ese partido, que les nieguen el ingreso al estadio por un año insistió Hurtado.

“No es posible que unas personas de una barra de fútbol llamen a contaminar la ciudad, a generar estrés a las personas sensibles a estos tipos de estruendos y a la afectación a nuestros perros y gatos y a la fauna silvestre”, agregó el concejal.

Hurtado Gómez le solicitó a la Secretaría de Seguridad y Justicia realizar operativos para hacer cumplir el decreto que prohíbe y el uso y comercialización de pólvora.

“Hoy unas personas se están burlando de la Secretaría de Seguridad, saliendo públicamente a convocar a quemar pólvora y a ofrecer que la están vendiendo públicamente en las redes sociales. No podemos permitir que se sigan burlando así y sigan poniendo en riesgo la salud y tranquilidad de la mayoría de la ciudadanía”, concluyó.

Vea las declaraciones aquí: