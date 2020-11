Polémica en Cali por controversial propuesta de concejal que pide deportar a migrantes

El concejal Fernando Alberto Tamayo hizo una propuesta al alcalde Jorge Iván Ospina que desató una polémica en la ciudad: “devolver a su país de origen a los migrantes que llegan a la ciudad a vivir en carpas bajo condiciones infrahumanas y expuestos al COVID-19”.

Resaltó el cabildante que Cali no tiene como cubrir las necesidades de la población venezolana que arriba en busca de ayudas. "El distrito no cuenta con el suficiente presupuesto y no hacer nada es un acto irresponsable", puntualizó Tamayo.

afirmó, además el concejal del partido Conservador que "no nos podemos acostumbrar a ver a los hermanos venezolanos, viviendo sobre separadores o en inmediaciones de La Terminal terrestre, engrosando los cinturones de miseria de la ciudad. Las condiciones en las que viven los niños son paupérrimas. Lo más serio es coordinar con Migración Colombia para realizar ese traslado”.

El director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, el sacerdote Francisco Leudo Murillo, no comparte esa iniciativa. Afirmó que no se trata de rechazar la población migrante sino de acogerla y ayudarla en este momento de crisis mundial.

“Creemos que el camino no es rechazar a la gente; es acompañar y acoger a los migrantes. Entonces, miremos hasta donde, objetivamente, la ciudad puede acoger a 100.000, 80.000, 50.000 personas en situaciòn de vulnerabilidad y pobreza y sobre esa base platear unas estrategias que permita asistirlos”, dijo el padre Leudo Murillo.

Según Tamayo en Cali hay cerca de 60.000 migrantes a corte de agosto, aunque la cifra puede ser mayor. Muchos de ellos indocumentados, en la mendicidad, en trabajos informales o algunos, reclutados en bandas delincuenciales, agregó el concejal.