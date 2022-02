Por amenaza de paro armado, no hay transporte desde Buenaventura hacia varias zonas del Pacífico

Por amenaza de paro armado, cerca de 500.000 personas de los municipios de Juradó, Pizarro, Nuquí en el Chocó; Guapi y Timbiquí en el Cauca y El charco, Iscuandé y Mosquera en Nariño, lugares a los que solo se llega por vía marítima, se encuentran incomunicados con Buenaventura .

Debido a esta situación no hay transporte de pasajeros, alimentos, medicamentos y combustible, recursos que son indispensables especialmente para las plantas eléctricas, teniendo en cuenta que allí no hay servicio energía. ​

Además, desde Buenaventura no están zarpando buques de cabotajes ni lanchas por el temor que han generado panfletos del ELN y las disidencias de las Farc anunciando un paro armado. ​

"Toda la flota de buques de cabotaje que zarpan desde Buenaventura a todos los municipios de la costa pacífica están paralizados, algunos ni siquiera alcanzaron a llegar a Buenaventura por las horas en las que habla el panfleto", dijo Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos.

Se espera que el próximo viernes, 18 de febrero, las embarcaciones puedan retornar a dichas regiones. También se planea adelantar una marcha el próximo 24 de febrero para alzar la voz de protesta en contra de las organizaciones criminales que están provocando estas afectaciones.

