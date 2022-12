Por amenazas, Policía sacó en helicóptero a líder social de Magüí Payán

El pasado 18 de julio, Aduer Quiñonez, líder social de Magüi Payán, recibió amenazas en las que grupos armados prometían acabar con su vida.

“Llegaron llamadas diciendo que me iban a matar, y que los tipos ya estaban en el pueblo. Me mandan un fusil, unos audios por Whatsapp, diciendo que atentarían contra mi vida”, explicó.

Por esta razón, Quiñonez aseguró que la Policía debió sacarlo en helicóptero del pueblo para llevarlo hasta Pasto con el fin de protegerlo. Sin embargo, denunció que aún no se le asigna esquema de protección.

“Hay unos cuadrantes de policía que asignaron para que patrullen el sitio donde estoy, pero hasta ahora no me tengo seguridad fija. Por eso no salgo, por el tema de seguridad y riesgo que tengo”, afirmó.

El líder de 55 años, que trabajo en la campaña de Gustavo Petro en Magüi Payán, pide que lo trasladen a Bogotá por miedo a posibles atentados contra él y su familia.

“Tengo una niña de un año y un niño de nueve, además de mi esposa y mi mamá. Ellos quedaron en Magüi Payán. Quisiera instalarme en Bogotá donde pueda estar tranquilo, donde pueda llegar a organismos internacionales que garanticen mi seguridad en Colombia y cualquier parte del mundo porque creo que mi labor como líder social debe continuar”, manifestó Quiñonez.

Según el líder social, en Magüi Payán operan disidencias de las Farc, también el ELN y las Águilas Negras.

