Rechazan amenazas del Barón Rojo por partido Cortuluá-Nacional en el Pascual

Las autoridades rechazaron el comunicado emitido en las últimas horas por la barra del América de Cali Barón Rojo, en el que aseguran que no están de acuerdo con el préstamo del estadio Pascual Guerrero para el partido entre Cortuluá y Atlético Nacional el próximo 6 de mayo.

En el mensaje advierten que no se harán responsables por actos de violencia ni garantizan buen comportamiento protagonizados por hinchas escarlatas en contra de seguidores del equipo verdolaga.

“Estamos en completo desacuerdo con que el partido Cortuluá-Nacional se lleve a cabo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero en cualquier fecha. Queremos dejar por escrito que no nos hacemos responsables de la ciudad de Cali en caso de que el partido se desarrolle. No asumimos ningún tipo de comportamiento de los jóvenes barras, ni garantizamos la buena convivencia. No estamos dando a entender que reaccionaremos de forma violenta, simplemente como líderes no vamos asumir responsabilidades en pro de un partido que en nada beneficia a la institución del América de Cali”.

La alcaldía de Cali rechazó este comunicado y recordó que en la ciudad persiste la restricción del ingreso a Cali de barras visitantes.

“La seguridad la prestan las autoridades competentes, la seguridad de una ciudad no está en manos de una barra, y por esta razón rechazamos este comunicado porque es un mensaje que insita a la violencia y estamos en total desacuerdo con ese comunicado”, sostuvo Claudia Lorena Muñoz, subsecretaria de Seguridad del municipio.

La Comisión de Seguridad y Convivencia de Fútbol, en la que participan voceros de la Alcaldía y la Policía se reunirán de manera extraordinaria para determinar si se presta el estadio Pascual Guerrero para el partido entre el Cortuluá y el Atlético Nacional.