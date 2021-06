Secretario de Seguridad de Cali respondió por polémica foto portando una pistola

En Cali se desató una polémica a través de redes sociales contra el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler, debido a las imágenes en las que aparece con un arma de fuego en el cinto, durante un operativo realizado en el sector de Puerto Rellena.

En algunos mensajes, el funcionario es tildado de "paramilitar", mientras que en otros es defendido por algunos ciudadanos que reiteran que puede tener el permiso de porte, por hacer parte de la reserva activa, dado que se trata de un coronel en retiro del Ejército.

Jorge Ivan Ospina debe aclarar si el sujeto de la foto es su secretario de seguridad participando de un operativo en Puerto Resistencia.



De ser cierto y lo mantiene en el cargo, el mensaje para los calaños es que el gobierno municipal apoya el paramilitarismo. @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/QY3yyRxv0G — Elmer José Montaña G (@elmermontana) June 26, 2021

A esto, se suma un comunicado de la Unión de Resistencias Cali-Primera Línea Somos Todos, que exige a la administración distrital que aclare cuál es el rol del secretario al hacer presencia armado cuando hace parte del gabinete.

"Exigimos la renuncia del señor coronel (r) Carlos Soler, pues su clara oposición a nuestros procesos no permitirá encontrar una salida dialogada y pacífica a la realidad de nuestra ciudad", dice el documento.

El funcionario respondió, explicando que se retiró del Ejército Nacional desde hace exactamente 12 meses y es coronel de la reserva activa.

Sin embargo, dada la situación de riesgo y tensión que se presentaba en el sector de Puerto Rellena, su arma estaba enfundada, guardando prudencia y preservando sus medidas de seguridad.

También, que se encuentra bajo el amparo de la Ley 1119 de 2006, artículo 5.

"Mi nivel de riesgo es tan alto por los cargos que he venido arrastrando y los que seguramente arrastraré hasta futuro, que el arma, mientras sea legal, no tiene ningún tipo de reproche porque ahí está la norma legal y no tengo ninguna prohibición. Por ser secretario, no se me quitan los enemigos que tengo de antes y los que tendré", dijo Soler.

Igualmente, explicó que para portar el arma, que él mismo compró hace cuatro años, renovando los salvoconductos de porte, cumplió con una evaluación psicofísica y de riesgo, examen psicotécnico, de actitud física y entrenamientos pertinentes.

"Cuando era comandante de la PM, tenía 10 escoltas, cuando fui comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, tenía 12 escoltas, cuando fui comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido en la Macarena, Meta, tenía 14 escoltas y salgo un año después no tengo ni un escolta, entonces yo tengo que garantizar mi seguridad", agregó el titular de la cartera de Seguridad de Cali.

Igualmente, confirmó que ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección, que se evalúe sus condiciones de Seguridad y la de su familia, para determinar si es necesario que un esquema se encargue de la misma, dado las amenazas que ha recibido en los últimos días.