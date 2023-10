"Si hay que hablar con el papa, debemos hacerlo": alcalde de Cali sobre compra de La Ermita

Con el paso de los años, la estructura de la iglesia La Ermita en Cali se ha venido debilitando debido a las inclemencias a las que se ha enfrentado, hoy este templo presenta goteras, humedad, manchas entre otras afectaciones que han encendido la preocupación de la ciudadanía.

Es por esta razón que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina ha propuesto que el distrito compre este templo para poder hacerle una intervención con recursos públicos, sin tener obstáculos legales.

"Tenemos que encontrar la solución para que con dinero público se construya y se consolide La Ermita, y si hay que ir al derecho canónico, hablar con la Iglesia a nivel mundial, si hay que hablar con el papa Francisco pues lo debemos hacer pero no debemos dejar que La Ermita colapse", aseguró el alcalde.

Ante la propuesta, el arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, dio una contundente respuesta, asegurando que es necesario sentarse a escuchar las inquietudes del alcalde y llegar a un consenso, pero que de ninguna manera la iglesia está en venta.

"La Arquidiócesis no quiere ni puede vender una obra de esas, eso es del pueblo de Dios. Sin embargo me voy a reunir con él, a ver en qué consiste la propuesta, no porque vaya a venderla sino para saber cuál es la preocupación que él tiene", dijo el clérigo.

La reunión entre el arzobispo y el alcalde Ospina se realizará este miércoles a las 3:00 de la tarde, para discutir cuál será el futuro del templo.

