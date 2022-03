Sin permisos no habrá fiestas callejeras, advierte alcalde de Cali

El alcalde de Cali , Jorge Iván Ospina, y el secretario de Seguridad de la administración municipal desautorizaron al subsecretario de Inspección, Vigilancia y control de la ciudad al asegurar que en la capital del Valle no se permitirá la realización de fiestas callejeras sin permisos.

Durante el pasado 1 de marzo, el subsecretario de inspección, vigilancia y control, Jimmy Dranguet, como uno de los representantes de la Alcaldía, aseguró que las rumbas callejeras, y especialmente la que se realiza todos los fines de semana con centenares de personas sobre la carrera 3 con 10 en el centro de Cali, tendría autorización y acompañamiento porque según él, el distrito debe convertirse en la capital de expresiones espontáneas en espacio público.

"La idea es organizar esa expresión voluntaria que hacen los ciudadanos en el espacio público, que no obstruyan el paso, no generen problemas de convivencia, no afecten la tranquilidad de los vecinos y no generen problemas. Tienen derecho de divertirse pero de manera sana y organizada. Queremos que Cali sea la capital de la salsa y la capital de expresiones espontáneas en el espacio público", dijo a BLU Radio el funcionario.

Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina, lo desautorizó asegurando que los únicos permisos se darán tras una petición.

"Este es un tema irracional, yo vi el video y de verdad es irracional, pero tampoco hay que hacer un drama de eso. Nosotros estamos en el tema de armonizar la ciudad con mucha autoridad. Si algún barrio nos solicita que por los festejos va a adelantar algún tipo de verbena popular, nosotros no tenemos problema", manifestó el mandatario.

Al video que se refiere Ospina es al de varios ciudadanos en medio de dicha rumba, bailando y nadando en los charcos de la vía.

¡Increíble! Así se ha vivido en las últimas horas la masiva rumba callejera que se lleva a cabo todos los fines de semana en el centro de Cali. Desde @SeguridadCali aseguran que se autorizará la verbena y hasta realizarán acompañamiento. #VocesySonidos pic.twitter.com/BCpSmKhiYr — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 1, 2022

Sobre las verbenas y fiestas masivas en la calle, asegura que no pueden llevarse a cabo de esta forma y que estos eventos no serán permitidos.

"Una verbena popular sin control e irresponsable, va a tener mano de la acción de la autoridad y el código de Policía", agregó el alcalde.

"Esto incomoda a una parte de la población, no tiene permiso, bloquea vías y no permite el tráfico normal, además de generar desorden y alto ruido y va a ser controlado desde el Dagma, Policía y vamos tratar de generar un diálogo con estas personas para explicarles que estos espacios públicos tienen una reglamentación. Las fiestas ilegales van a ser intervenidas con toda la contundencia", dijo el secretario de seguridad, Carlos Soler.

El gremio de bares y discotecas se ha mostrado indignado, pues aseguran que mientras ellos deben acogerse a protocolos, contrataciones además de pagar impuestos, las autoridades están premiando la ilegalidad.

