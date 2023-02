Terremoto en Turquía: caleña y su mamá contaron los difíciles momentos que vivieron durante el sismo

Kelly Echeverry, una empresaria caleña de 33 años, le relató a Blu Radio los momentos de tensión que vivió con su madre durante el terremoto de Turquía .

La empresaria y su madre viajaron a este país para participar en la feria de moda Fashion Connection que estaba programada para este martes 7 de febrero, en Estambul.

El fin de semana decidieron conocer la ciudad de Capadocia, que queda a 3 horas del epicentro del terremoto , fue ahí en el cuarto del hotel donde se hospedaban que vivieron los momentos más angustiantes de sus vidas.

"Eran las 4:17 de la mañana cuando me desperté y me di cuenta que el movimiento no era un sueño, que estaba temblado muy fuerte. Recuerdo que había una lámpara colgante que se movía de un lado a otro, cuando esta lampara choca con la pared levanto a mi mamá y le digo, salgamos que esto es un terremoto ", relató Kelly

Dice que lo que más les sorprendió a ella y a su mamá fue que cuando salieron del hotel se escuchaban muchas alarmas, pero todo el mundo seguían en las casas. Por la cantidad de nieve que había deciden entrarse y es ahí donde siente la segunda replica.

"Nos quedamos despiertas hasta las 7:00 de la mañana cuando nos fuimos a la terminal, porque a los 15 minutos del primer temblor hubo una réplica igual de fuerte y no fuimos capaces de dormir más", describió Echeverry

Al otro día del terremoto, sin saber que en el epicentro del terremoto había miles de muertos y que estaban muy cerca de las graves afectaciones, decidieron volar a Estambul, la ciudad donde se era la feria de Moda.

Viajaron en bus porque les cancelaron dos veces los vuelos y en terminales de ciudades principales había mucho caos y desesperación.

"Viajamos de Capadocia a Ankara y en la terminal de esa ciudad todo era un caos, no vimos daños en las casas, pero la gente intentaba abordar transporte como fuera, la gente corría de un lado para el otro, incluso, el comprar los tiquetes fue difícil porque había mucha gente aglomerada en la terminal", asegura Kelly.

En su relato también narró que para ella habían sido más de 3 minutos de este fuerte movimiento, pero que en las noticias decían que había durado 1.

Kelly repite una y otra vez que gracias a Dios están bien, ella y su mamá y que no les pasó nada más que el susto.

Su madre y ella cuentan las horas para su regreso a Cali, hasta ahora su vuelo está programado para el 10 de febrero y esperan no sea cancelado por la emergencia humanitaria que vive el país.