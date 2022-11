Tomen jugo de papaya: recomendación de alcalde de Cali genera polémica

Recomendaciones como tomar jugo de papaya o ir a un restaurante a comer, en lugar de consumir alcohol este fin de semana, fueron dadas por el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, tras decretar Ley Seca en la capital valluna a partir de este sábado, debido a los altos índices de violencia que se han venido presentado durante el Día de la Madre en años anteriores.

“Aquí en el Valle hay jugos. Tomen jugos de mango, de papaya, de piña, de todo; no alcohol”, fueron las palabras de Armitage para quienes se han mostrado en contra de la medida, entre ellos varios comerciantes y ciudadanos.

Publicidad

Lea también: Primero está la vida antes que cualquier negocio”: Armitage, alcalde de Cali

En redes sociales no se han hecho esperar las reacciones a favor y en contra sobre el tema. Comentarios como “ojalá, así como han salido ese poco de personas para impedir la Ley Seca salieran a protestar para castigos para violadores y ladrones”, o “hay muchas madres que para ellas esa celebración no les ha traído si no tragedias”, encienden la polémica en Internet.

Autoridades dieron a conocer que durante la última celebración del Día de la Madre en Cali se produjeron 600 riñas y cuatro homicidios.