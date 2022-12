Triste que los usaran para pasar droga: familia de víctimas de accidente en Ecuador

Dolor, tristeza y rabia son los sentimientos que se mezclan en el barrio El Guabal, en la comuna 10 de Cali, tras el informe de las autoridades ecuatorianas del hallazgo de droga en el bus accidentado en Quito y que dejó 24 personas muertas.

Según los familiares de los caleños que iban en este vehículo, se desconocía totalmente que el automotor estuviera cargado droga, pero aseguraron que esto explicaría el porqué toda la travesía era gratuita.

Claudia Ramírez, hija de María de Jesús Chavarro una de las mujeres víctimas del accidente, le dijo a BLU Radio que espera que estos hechos se esclarezcan y que se encuentren a los responsables del luto que vive ella y sus vecinos.

Fiscalía en coordinación con @FiscaliaCol y el apoyo de @PoliciaEcuador realizan un acto urgente para determinar la supuesta existencia de sustancias sujetas a fiscalización en el bus que se accidentó en la vía a Papallacta, el pasado 14 de agosto. pic.twitter.com/8ABineKVue — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 17, 2018

“Esto es horrible, una noticia que nos duele, primero porque mi mamá es una persona que odia eso de la droga y segundo es terrible que se los llevaran de ‘gancho ciego’ y los involucren en este cuento. No lo podemos creer”, dijo Claudia.

La mujer afirma que la organizadora del paseo, Claudia Ximena Orozco, debe responder y explicar lo sucedido pues fue la persona que más insistió en el viaje.

“Yo le dije a mi mamá que no viajara porque incluso, el día que iban a salir, ese bus no tenía otro conductor. Esa noche dos señoras se habían regresado para sus casas y hasta les pagaron un Uber para que se regresaran”, dijo Claudia.

La mujer añadió que: “Esa mujer me tiene que responder por lo que pasó, yo estuve en la casa de ella cuando salió el bus, cuando lo coordinó como guía turística. Yo no le creo a ella eso de que no sabía nada, ni que no tiene responsabilidad”.

Entre tanto la comunidad del barrio El Guabal sigue esperando noticias de sus familiares y esperan que viaje una comisión, desde la comuna 10, este viernes con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para traer de regreso a las personas que resultaron heridas y algunos cadáveres.