Turista turco fue atacado a cuchillo por delincuentes en el oeste de Cali

Un ciudadano de Turquía fue atacado a cuchillo por delincuentes el pasado domingo cuando se encontraba caminando rumbo al hostal donde se estaba quedando en el oeste de Cali.

El hombre fue identificado como Mujdat Halicioglu, de 53 años, quien estaba de visita en la capital del Valle tras hacer una parada en su recorrido que realiza por Suramérica.

La salsa, los paisajes y la gastronomía, así como la recomendación de varios de sus amigos, motivaron al turista a quedarse durante varios días. Incluso,

Halicioglu se animó a disfrutar del Mundial de Salsa llevado a cabo en el Coliseo ‘El Pueblo’ este fin de semana.

Precisamente, cuando salía del escenario deportivo en compañía de una mujer que conoció en el evento, fue abordado por delincuentes en moto quienes los atacaron. Él, intententando defenderla a ella, recibió una herida con arma blanca a la altura de la clavícula.

De inmediato fue trasladado a la Clínica de Occidente, en el norte de Cali, donde dio aviso a sus familiares y amigos en Turquía quienes realizaron una campaña a través de Facebook, pues el extranjero no habla español y le era difícil comunicarse.

El actor caleño Álvaro Parra vio el mensaje y se ofreció como voluntario para ir a verlo, le sirvió como traductor para que la Policía pudiera tomar su testimonio y le contó a BLU Radio lo que le pasó a la victima.

“Fui a la clínica, me presenté y me contó lo que le había pasado junto a la chica. Le pedí excusas en nombre de los colombianos pero se mostró agradecido, dijo que por fortuna no había muerto y que Colombia le había encantado”, contó Parra.

Según el parte médico, el extranjero se encuentra estable y bajo observación de profesionales. Por su parte, miembros de la Embajada de Turquía en Colombia llegaron al centro asistencial y están a cargo de su caso.

Entre tanto, el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali dijo que están buscando a los dos delincuentes.

“Estamos pendientes de este caso y buscando a los alrededores con cámaras públicas y privadas con el fin de identificar a los atacantes y darles pronta captura”, dijo el mayor Basto.

Según se pudo establecer, el ciudadano turco seguirá su recorrido por Latinoamérica a penas sea dado de alta.