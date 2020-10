Un carro verde me dejó tirado y salió en la huida: ciclista arrollado en carretera del Valle

Francisco Domínguez, quien fue arrollado este fin de semana cuando se movilizaba en bicicleta por un conductor en carreteras del Valle, contó la experiencia en Mañanas BLU luego de que el responsable del accidente emprendiera la huida sin contemplaciones e ignorara las graves heridas que sufrió el deportista.

“Salimos con un grupo de amigos, fuimos al corregimiento de Santa Elena por El Cerrito. Íbamos de vuelta felices, en fila india. Yo iba de último y siento que mis compañeros empiezan a frenar, entonces me golpeo con la llanta del ciclista que llevaba a rueda”, relató.

Según Domínguez, todos alcanzan a ver el carro menos él. “Todos salen de la carretera, me golpeo con la llanta del último, me tira a la carretera y un carro verde me golpea”.

Veo un carro verde que me golpea y me deja tirado en el piso, reacciono, me levantó, y uno de mis compañeros me dice que tuvieron que frenar porque el carro invadió nuestro carril, atentó contra nosotros y se escapó.

El vehículo sería un Skoda de color verde y las autoridades están ofreciendo hasta 20 millones de pesos para dar con el responsable de este hecho.

Publicidad



“Llego con múltiples fracturas en la columna, tengo una perforación en el pulmón, tengo una fractura en la clavícula y en el omoplato izquierdo. Mi pronóstico es muy reservado y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de contar esta historia”, agregó.

Ciclistas en Palmira planean adelantar una movilización esta semana para pedir justicia por los frecuentes incidentes con los ciclistas en las carreteras del Valle.