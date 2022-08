Un impuesto no tan 'dulce': productores del manjar blanco, preocupados por reforma tributaria

El proyecto de la reforma tributaria , que fue presentado ante el Congreso y que pretende recaudar el primer año $25 billones ya generó varias críticas ante el aumento de varios productos. Un ejemplo es el manjar blanco, postre realizado a base de azúcar, arroz remojado, leche y una pica de sal, que podría resultar más costoso, con la nueva reforma.

Este 'manjar' que se produce en el Valle y el Cauca, es la fuente de trabajo de cientos de personas en la región y cuyo producto, podría gravarse hasta con un 10% extra de su valor por contener alto contenido de azúcar, de acuerdo al documento radicado por el ministro de Hacienda, el vallecaucano José Antonio Ocampo.

Óscar Villa, jefe de producción de Manjares del Valle, una de las empresas más reconocidas en la producción de este aperitivo, consideró que varios factores como la inflación y el alto precio del dólar, complicarían la situación.

"Sería muy complicado (el impuesto) porque venimos de recuperarnos de una pandemia y de un paro que no nos dejaba trabajar. Ahora también, por la inflación, muchos clientes se han quejado del aumento de los precios, y no sé qué pasaría si nuevamente tenemos que subir los valores. A este ritmo, parece, que ya la gente no va a comer si dulce si a todo le meten impuesto", señaló.

Manjares del Valle lleva cerca de 47 años produciendo este producto tradicional y del que dependen 45 familias. Los productores esperan que el gobierno sea más condescendiente con una medida, que como ellos mismos afirman, no podría seguir permitiendo endulzar el corazón de los vallecaucanos.

