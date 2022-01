Vale más una gallina que la vida de una persona: campesinos extorsionados en Nariño

Con amenazas que van desde quitar los mercados hasta el pago de cuantiosas sanciones económicas, grupos armados ilegales tienen sometidos a los campesinos de 33 veredas del alto mira y frontera, zona rural de Tumaco , Nariño, en límites con el Ecuador.

BLU Radio ha sido el único medio de comunicación que ha llegado hasta esta zona en el pacifico nariñense, en donde los campesinos y líderes sociales aseguran que “más vale la vida de una gallina que la de un ser humano”, todo por culpa de la guerra entre grupos armados ilegales que se niegan a dejar el control territorial de esa zona fronteriza.

Los labriegos dicen que, desde hace dos meses, integrantes de los denominados grupos los Contadores y los Guachos, anteriormente Oliver Sinisterra, restringieron el ingreso de mercados que superen el millón de pesos, sopena de quitar los alimentos que sobre pasen estas cifras.

Aquí sigue rondando el miedo por donde quiera que uno vaya, la desconfianza es total y los pequeños negocios que viven de la venta de comestibles y alimentos están literalmente vacíos porque la escasez de productos de la canasta familiar es notoria en caseríos y veredas, porque los comerciantes no se atreven a salir hasta Llorente de donde surten sus negocios y advierten que hay retenes de grupos armados ilegales que exigen facturas y si lleva un peso más de lo que ellos han autorizado les quitan todo.

Un portavoz local, que pidió el anonimato, afirmó que atravesar el río Mira de una orilla a otra es retar a la muerte, porque así lo han dicho quienes han declarado objetivo militar a todos los líderes comunitarios y sociales de las 33 veredas del Alto mira y frontera, a quienes además acusan de traidores y de haber permitido el ingreso de las disidencias de las Farc frente Urías Rondón.

📹 Campesinos de 33 veredas limítrofes con Ecuador, en el pacífico nariñense, denuncian una grave crisis humanitaria tras la orden de grupos armados ilegales que impide ingresar mercados de valor superior a un millón de pesos. #VocesySonidos pic.twitter.com/cQbdJ1i4hh — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 25, 2022

Los campesinos, enfrentando sus propios temores, dicen que a pesar que está la fuerza pública en algunos sectores, esto de nada ha servido, porque las amenazas e intimidaciones contra la población cada día aumentan y nadie dice nada. Lo peor es que aseguran que ningún representante de la defensoría regional del pueblo, con sede en Tumaco, se ha hecho presente en la zona para escuchar las denuncias de la comunidad.

"Los hemos llamado y hasta enviado comunicados, pero parece que nuestra vida para el defensor regional Alfredo Jaramillo, no importa nada y nos ha dejado solos enfrentando esta guerra que no es nuestra", precisaron los campesinos.

Es tan compleja la situación que nadie se atreve a salir a denunciar los atropellos de los cuales son objeto porque, aseguran, cualquiera que salga a Llorente o Tumaco, corre el riesgo de ser asesinado.

“Todos saben lo que está ocurriendo en esta zona rural de Tumaco, pero nadie dice ni hace nada”, dijo una ama de casa, quien manifestó que, del lado ecuatoriano, en el sector de San Lorenzo, hay al parecer complicidad de algunas autoridades, porque también operan hombres armados ilegales que imponen la ley del monte.

Un líder social del Alto mira y frontera asegura que en Tumaco, a donde pertenece esta zona rural, el silencio es total por parte de la secretaria de gobierno de esa alcaldía y no se explican porqué no han enviado comisión alguna para verificar el confinamiento al que estas comunidades están sometidas por culpa de una guerra que no es de ellos.

Los campesinos pidieron la mediación del defensor nacional del pueblo y de la ONU para que investiguen todas las irregularidades que se han presentado desde que hicieron presencia dos pelotones del ejército y la supuesta alianza entre grupos armados ilegales que ponen en riesgo la vida de los civiles.

