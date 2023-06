Víctimas del ELN en el Valle manifiestan preocupación por incógnitas en el acuerdo del cese al fuego

Ante el anuncio del cese bilateral al fuego entre el Gobierno nacional y el ELN a partir del próximo 3 de agosto, las víctimas de esta guerrilla en el Valle del Cauca manifiestan que si bien es un primer paso y la esperanza para recuperar la paz en los territorios, también quedan algunas preguntas sin resolver.

"No hicieron ninguna referencia a si habrá cese de secuestros, o van a cesar los hostigamientos, yo ahí tengo muchas inquietudes, no sé lo que va a pasar con eso", expresó Isabella Vernaza, víctima del secuestro del ELN en la Iglesia La María de Cali en 1999.

La incógnita que más les preocupa es si habrá un papel activo para ellos como víctimas en medio del acuerdo de paz, pues hasta el momento no han sido mencionados en los discursos.

"Me desconcierta que las víctimas como por arte de magia ya no tienen importancia, ya no nos consultas, esto ha sido una cosa muy dolorosa y no se menciona", finalizó Vernaza, quien le pidió a los negociadores que los tomen en cuenta, para lograr acuerdos de reparación y no repetición.

