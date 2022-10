Video: cruce de disparos entre un hombre y presunto ladrón en el sur de Cali

Los ciudadanos de la capital del Valle del Cauca aseguran que la inseguridad en la ciudad no cesa y cada día los robos siguen en aumento. Ahora, este viernes se registró una balacera en el sur de Cali entre un hombre y un presunto ladrón que intentó asaltarlo frente a su casa.

Según reveló Noticias Caracol , el hecho se presentó en una calle del barrio El Ingenio del sur de la sultana del Valle. El asaltante llegó en una moto y desenfundó su arma, pero el hombre respondió de la misma forma, lo que generó una ráfaga de disparos en esa zona de la ciudad.

Publicidad

Los líderes del sector del El Ingenio denunciaron que los asaltos en esa zona de la ciudad se convirtieron en el “pan de cada día” y piden una intervención urgente por parte de las autoridades.

“Esta es una situación que se presenta muy seguida no solo en esa zona sino en todas partes de la ciudad. Es muy angustiaste que, si no se reporta o si no es captado por una cámara de seguridad, de una unidad residencial, sino los constatan las personas que se ven afectadas por esta problemática, no se haga nada”, indicó Antoni Parra, líder comunal.

En el intercambio de disparos no resultaron personas heridas y dice la Policía Metropolitana que con ese video están buscando al implicado en el hecho.

Diferentes sectores políticos de la región y personajes públicos han denunciado la situación “critica” que atraviesa la ciudad, que desde lo sucedido con Emcali, se siente que la “Inseguridad” y la “maldad” se tomó Cali.

Publicidad

"La política es un negocio, dejó de ser un servicio. Lo primero que hacen es echarle mano a los organismos de control, que pasan a ser de protección (…) Están gobernando para ellos, no para la ciudad. En Cali hay una sensación enorme de desgobierno, de caos y anarquía", aseguró a Blu Radio el director de opinión de El País de Cali, Luis Guillermo Restrepo sobre la inseguridad y los últimos escándalos que azotan la capital del Valle del Cauca.

Le puede interesar: 'El poder de la aceptación'