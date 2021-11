A mí me respetan, no soy youtuber ni pantallero: polémico discurso del nuevo contralor de Santander

Este martes la Asamblea de Santander, con nueve votos y siete en blanco, eligió a Fredy Anaya como contralor departamental.

Sin embargo, el ahora contralor de Santander dio un polémico discurso de posesión que, para muchos, fue contra los diputados que le han reprochado su cercanía con el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y su familia.

“La ley pidió que se hiciera una meritocracia y primó la meritocracia, aquí tengo la capacidad de decirles que cumplí a cabalidad (con los requisitos) y eso no es acomodado, es el resultado de una trayectoria y vida pública”, dijo.

Y agregó: “voy a hacer una contraloría ejemplar (…) Lo juré, voy a cumplir con lo que me corresponde hacer, yo no soy youtuber, no soy pantallero, no quiero ser lo que quieren muchos, ‘pantallar’ para ser importantes, yo quiero ser útil, que es lo que he sido toda mi vida, por eso desde hoy yo me hago respetar, a mi me respetan”.

El encargado de vigilar y controlar que no se derroche la plata pública también indicó que será un contralor de provincia.