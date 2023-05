Al menos 100 familias lo perdieron todo en dos municipios de Santander por desbordamiento de ríos

La creciente de la quebrada La Leona y Panamá terminó en una avalancha que, a su paso, se llevó decenas de animales de las comunidades campesinas que viven en las veredas San Ana, San Ignacio y San Emilio del municipio de San Joaquín, Santander. Algunos de ellos lo perdieron todo.

“Tenemos mucha gente afectada en sus viviendas, en sus cultivos, en sus animales, la verdad es que la situación en mi municipio es muy difícil.”, confirmó el alcalde de San Joaquín, Carlos Díaz.

La fuerza del agua destruyó tres puentes rurales peatonales y la vía entre los municipios de Onzaga y San Joaquín se encuentra con cierre total por el lodo y las piedras que quedaron luego de la avalancha.

“Vemos con tristeza y dolor que la quebrada bajó y acabó con toda nuestra empresa. Estamos aquí después de una noche larga de temor viendo en qué quedó convertido”, dijo un damnificado.

#Video Tres puentes destruidos y más de 800 personas sin servicio de agua por destrucción de redes del acueducto dejó avalancha de dos quebradas en San Joaquín, Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/8EYzTgJrIH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 19, 2023

Publicidad

La emergencia también afectó la bocatoma del acueducto local y, por ello, 800 personas están sin agua potable.

“Revisando la afectación que tuvo la bocatoma que surte de agua potable a este municipio y en este momento se encuentra en alistamiento un carrotanque de la Defensa Civil que va a estar el día de hoy abasteciendo a las familias que están sin servicio de agua”, confirmó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander, Fabián Vargas.

En el municipio de Cimitarra el desbordamiento del río San Juan causó inundaciones.

Publicidad

“Perdimos camas, comida, víveres, animales domésticos, alimento, todo se perdió, no me quedó nada. El río se desbordó cosa impresionante y no dio tiempo de nada” manifestó Raúl Correa, habitante de Cimitarra damnificado.

Según la oficina de gestión del riesgo, este fin de semana continuarán las lluvias en el sur y occidente de Santander.

Le puede interesar: