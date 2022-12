Alcalde propone libertad y trabajo para presos por delitos menores

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le propuso al gobierno nacional sacar a los presos por delitos menores de la cárcel Modelo, para que trabajen en labores de ornato como cuidado los parques y poda de arboles en la ciudad.

La propuesta le fue presentada oficialmente al Vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, por parte del mandatario, en una reunión donde se analizaba la crisis carcelería en la región.

“Creo que pequeños delitos de gente que está prisionera porque mejor no la ponemos a trabajar para que produzca, se dignifique y nos ayude a solucionar los problemas de ornato o arreglos de calles. Es la única manera de bajar la violencia que no se minimiza con más represión sino logrando que la gente tenga ingresos, porque el que tiene ingresos no delinque”, señaló Rodolfo Hernández.

Por su parte el vicepresidente de la república se comprometió a estudiar la propuesta hecha por le mandatario local y atender la grave crisis que viven los penales en Santander.

“Estoy comprometido para atender desde nivel central el tema del hacinamiento carcelario, hay una crisis que debe ser atendida de manera inmediata, así que anunció que la semana entrante llegará una comisión del Ministerio de Justicia, el Inpec y una comisión de la Vicepresidencia para encontrar una alternativa de choque y soluciones de mediano y largo plazo”, manifestó el Vicepresidente.

El general ( r ) Oscar Naranjo, reconoció los buenos resultados de la ciudad en temas de seguridad y destacó “la reducción en violencia y las tasas de homicidios están muy por debajo del promedio nacional y se avanza en temas de convivencia”.

