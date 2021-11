Alerta por aumento en un 100% de los contagios de COVID-19 en Santander

En alerta se encuentran las autoridades de salud en Santander por el aumento del 100% de los contagios de COVID-19.

A fecha de 21 de noviembre el departamento tenía 2.395 casos, el doble de los registrados en todo el mes de octubre que terminó con 1.155 contagios.

“Es inminente el cuarto pico de la pandemia en Santander, hemos visto a las personas que se han relajado y no utilizan el tapabocas ni los elementos de bioseguridad. También queremos hacer una invitación a todas las personas que no se han vacunado o que no tienen el esquema completo, acudir a los puntos de vacunación”, manifestó el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar.

Según el funcionario, el 70% de los casos nuevos se registran en Bucaramanga y Barrancabermeja.

“De los 1.758 casos activos en Santander, Barrancabermeja tiene 642 casos positivos y Bucaramanga 595; los dos municipios corresponden al 70% de los casos de Santander”, señaló Villamizar.

La cifra que también preocupa es la de ocupación de camas UCI con pacientes con COVID-19 que paso del 5% en octubre al 10,57% en noviembre.