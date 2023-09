Amantes de los videojuegos tienen su espacio en la Feria Bonita: así será Zona Gamer

A partir de este jueves hasta el próximo sábado, 9 de septiembre, más de 1500 santandereanos amantes de los videojuegos y la cultura geek se reunirán en el centro de convenciones Neomundo para disfrutar de la segunda edición de Zona Gamer.

Este será un espacio gratuito y colaborativo entre la Alcaldía de Bucaramanga y LG Electronics Colombia con el que se pretende fortalecer la comunidad gamer de la región y las industrias culturales y creativas.

Los gamers podrán demostrar sus habilidades en FIFA 23, CoD Mobile, The King of Fighters XV, Street Fighter 6, Assetto Corsa y Just Dance Now, entre otros.

“Los asistentes al evento podrán disfrutar de una serie de simuladores en los que podrán vivir experiencias inmersivas inolvidables conduciendo sus autos favoritos de la Fórmula 1 y participar de la segunda competencia abierta del juego Asseto Corsa que se realizará en el país. Además, en la zona de VR (realidad virtual) los asistentes a la segunda edición de Zona Gamer podrán experimentar otros mundos y entornos de la última evolución de esta tecnología”, dice el comunicado de LG Electronics.

El evento también traerá a Bucaramanga los espacios denominados como ‘Gaming talks’, una serie de seis charlas que la comunidad gamer tendrá la oportunidad de conocer las últimas tendencias, debates y preguntas en torno a la industria gamer en Colombia, conocer el ecosistema de desarrollo de videojuegos del país y los distintos desafíos a los que se enfrentan los aficionados y profesionales de esta industria en el 2023.

