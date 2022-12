Apareció la protagonista del madrazo viral

La protagonista del madrazo viral es Lizeth Castellanos, una estudiante del programa Recursos Ambientales de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS.

En entrevista para BLU Radio la joven de 27 años revela detalles del contexto del video que inició como un trabajo académico y terminó volviéndose viral.

Entre risas, Lizeth reconoce que todavía le causa gracia pero con mucha vergüenza ya que “era un video para la universidad, privado, y se filtró con sus compañeros”.

“Se lo pasé a una compañera, ella lo hizo viral y en menos de 24 horas el video estaba por todo Colombia”, cuenta Lizeth sobre el video que intentó grabar toda una mañana y casi no puede terminarlo porque los carros le pitaban cada vez que intentaba hablar.

Sin embargo, dice que al terminarlo se dio cuenta que el sonido que provocó su reacción no era para ella.

“Luego mirando el video me di cuenta que el camión no me estaba pitando a mí sino a un taxi que estaba adelante”, confiesa.

También reconoce que al inicio no le causó gracia ver que se volvió viral ya que su reacción “la mostró poco profesional”; incluso no asistió este miércoles a clases por temor a que la señalaran, pero luego lo aceptó y lo disfrutó como las demás personas.



Lizeth Castellanos, ‘la santandereana arrecha’, como la conocen ahora en redes sociales, dice que disfruta su momento, gracias al madrazo viral que también está en YouTube.



