Así son mis días sin pico y placa: Presidente de la Cámara de Comercio

Desde que fue levantada la medida de pico y placa en la ciudad se ha levantado una polémica entre conductores y gremios.

Mientras que para muchos la ciudad entró en caos para otros registra buena movilidad.

El presidente ejecutivo de la cámara de Comercio de Bucaramanga decidió emprender el recorrido de una hora y media para tomarse el tiempo de registrar en fotos y videos los puntos críticos y corredores viales más importantes de la capital santadereana.

“El recorrido lo comencé a las 7:00 a.m. y finalizó a las 8:40 a.m. lo hice con calma para poder evidenciar la situación sin pico y placa. Hay falta de autoridad que me dejó asombrado porque no hay alféreces cuando el director de tránsito había anunciado mayor presencia de agentes, no hay cultura vial porque la gente parquea donde quiere pero en realidad no hay tal caos que dicen algunas personas, si se puede conducir”, dijo Juan Camilo Beltrán, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Este fue registro que hizo en su cuenta de twitter @juancamilobe el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en plena hora pico.

Con el fin de aportar a la movilidad de @Bucaramanga, realicé un recorrido entre las 7:10 y las 8:40am de hoy, del cual puedo compartirles: — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

1. La movilidad en general fue muy buena excepto en puente La Flora, calle 56, y Puerta del Sol (desde el Viaducto GC) con flujo más lento pic.twitter.com/xqzXEq5Bcr — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

2. Particularmente en el centro, el tráfico fue muy fluido, y no encontré ninguna justificación a un pico y placa aumentado para tal sector pic.twitter.com/eAFHssuYa4 — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

3. La relación de taxis vs vehículos particulares en las calles llega a ser de 7 a 1 en algunos sectores. Y eso que taxis conservan el P&P pic.twitter.com/ZC6FAds1IB — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

4. Se observa gran cantidad de vehículos parqueados en las calles, lo que entorpece la movilidad en algunas zonas ¿Y la autoridad? pic.twitter.com/HH0L8CVG8s — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

5. Muy poca cultura de los ciudadanos para cosa básicas como ceder el paso, no invadir carriles en los cruces, o no parar en intersecciones pic.twitter.com/FDLC3QCDg6 — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

Y 6. La que más preocupa: no encontré NI UN SÓLO ALFÉREZ DE TRÁNSITO en todo el recorrido que hice, que abarcó más de 15 kms ¿Dónde están? — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

En resúmen: se quiere mejorar la movilidad con imposición de pico y placa, xo sin ejercer autoridad, regular el tráfico o crear cultura... — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

...¿Debemos los ciudadanos y empresarios pagar la falta d diligencia y eficiencia d @transitobucara en el cumplimiento de sus obligaciones? — Juan Camilo Beltrán (@juancamilobe) April 5, 2017

Para el líder de la entidad la solución puede ser menos traumática, en algunas vías y sectores neurálgicos para evitar caos vehicular. Sin embargo, asegura que si se puede transitar en la ciudad sin pico y placa y que se ha exagerado en las supuestas consecuencias de levantar la medida.

