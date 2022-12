Bucaramanga se juega ante América su permanencia en La Liga Águila

Después de un evidente declive en los resultados de la tabla, el Atlético Bucaramanga viaja a la capital azucarera con la obligación de ganar ante América de Cali, pues de ese resultado depende su estadía en La Liga Águila.



El conjunto ‘Leopardo’ no se pudo reponer de los pocos puntos que heredó de Jaguares cuando ascendió, adicional a eso, el equipo no cumplió con la expectativa mínima que era ganar todos los partidos en casa para alejarse de la zona de peligro.



Estas son frases habituales por estos días en la hinchada del Bucaramanga "Yo tengo fe que nos vamos a salvar, no perderemos en Cali, Caldas o Águilas nos salvarán". Lo que demuestra que la afición aún cree en ellos.



"Esto depende de los jugadores y ellos deben salir a jugar con muy buena actitud, si es así, nos mantendremos en primera división" manifestó Miguel Oswaldo González, segundo máximo goleador del equipo en su historia.



Los ‘Auriverdes’ visitarán a los ‘Diablos rojos’ este sábado a las 3:00 p.m., en el estadio Pascual Guerrero y para no depender de ningún otro resultado, deberán ganar. Si empatan necesitan que Jaguares no le gane a Águilas o Tuluá no venza a Caldas. Si pierden, Jaguares o Tuluá también deberán perder para que no vayan a segunda división.



La jornada definitiva la jugarán a la misma hora los equipos implicados en esta ‘fiesta’ del descenso el sábado 18 de noviembre.





