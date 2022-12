Cae alias ‘El Enano’, presunto asesino de tres líderes sociales en Norte de Santander

Las autoridades colombianas capturaron en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, a Edison Álvarez Guerrero, alias el ‘El Enano’ o ‘Blancanieves’, acusado del asesinato de varios líderes sociales. El presidente Iván Duque confirmó la captura.



Al intervenir en el Congreso de Juntas de Acción Comunal que se realizó en Girardot, población del departamento de Cundinamarca, Duque recordó que su Gobierno ya puso en marcha un plan para la pronta y eficaz protección de los dirigentes comunales.

"No más violencia contra los líderes sociales de Colombia. Me uno a ese clamor. Me uno a esas voces", exclamó Duque, quien también rindió un homenaje a los líderes comunales del país que han sido golpeados por la violencia y “acallados vilmente por las balas asesinas del terrorismo".



La Presidencia de la República explicó en un comunicado que alias ‘El Enano’ fue capturado en Ocaña en un operativo coordinado por la Fiscalía General y la Policía Nacional.



El detenido es investigado por su presunta participación en el homicidio múltiple perpetrado en el municipio de El Tarra, ocurrido el pasado 30 de junio, donde fueron asesinadas 10 personas, entre ellas un líder social.



Asimismo, tiene en su contra investigaciones por los homicidios de otros dos líderes sociales, informó la Policía. Según cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre enero de 2016 y agosto de este año fueron asesinados 343 líderes.

