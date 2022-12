Cerca de 15.000 ancianos podrían quedar desamparados por crisis financiera de asilos

Más de 15.000 adultos mayores en Santander están en riesgo de quedar desamparados por la crisis financiera en la que están 60 hogares geriátricos que les brindan atención.



La directora del Centro de Bienestar para el Anciano de Bucaramanga, Margy Quintero, manifesta que, en medio de la escasez, ha atendido a cientos de abuelitos con los pocos recursos que reciben.

Asegura que su vocación por ayudar a estas personas la mantiene dirigiendo el lugar, pero que el dinero ya no les alcanza ni para comprar los alimentos con los que les preparan el almuerzo a los adultos mayores.



“Al Centro de Bienestar llegan alrededor de cinco personas diariamente, pidiendo cupo, pero desafortunadamente tenemos que decirles que no porque ya no hay capacidad para tener a tantas personas, los recursos cada día son menos”, dijo.



La funcionaria, también, asegura que “la muerte ronda por los hogares geriátricos de Bucaramanga” debido a las pésimas condiciones de la infraestructura de esos lugares. Asimismo, cuenta que en el asilo que atiende el techo podría colapsar en cualquier momento.



Los directores de estos centros de atención al adulto mayor piden recursos al Gobierno departamental para evitarle un desenlace fatal a las personas que llegan buscando refugio, tras ser abandonados por sus familiares.