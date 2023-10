Cierre indefinido de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja por grave deslizamiento de tierra

En la madrugada de este domingo, 1 de octubre, se presentó un cierre total en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja debido a un deslizamiento de tierra y grandes grietas que destruyeron el asfalto de la carretera, justo a un kilómetro del sector conocido como Lisboa, en jurisdicción del municipio de Lebrija.

“Está la casa, al lado de la vía que se acabó de dañar arriba de la doble calzada, estoy despierto desde las 2:00 de la mañana, no he podido dormir, pero como muestran ahí a lo lejos, que muestran el camión que fue a pasar y ahí quedó y la grieta va pasando al lado de la casa, entonces no he podido dormir más desde las 2:00 de la mañana, porque cómo se duerme mirando, Dios no quiera, se viene el resto, a lo que aclare se van a dar cuenta todo lo que se vino, que gracias a Dios fue del otro frente y no de este frente del lado de acá de la casa”, dijo un habitante de la zona donde ocurrió el derrumbe.

Así se ve la grave afectación que sufrió un tramo de la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga, luego de que se presentara un movimiento en masa que bloqueó por completo el paso vehicular justo en el municipio de Lebrija, sector parador Beto – Bucaros #VocesySonidos pic.twitter.com/8mtZvJfBeg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 1, 2023

“La magnitud del derrumbe es impresionante y el derrumbe quedó como a 10 metros de la casa del señor Eder del talud por encima. Allá hay una maquina tapada y luego la tierra bajó por todo el sector del relleno y luego la tierra bajó por el sector donde están las ventas de las arepas”, explicó otro habitante de la zona.

Un equipo de la Secretaría de Infraestructura de Santander se dirige hacia el lugar para evaluar lo ocurrido y determinar un plan de contingencia que permita reactivar la vía en un periodo corto de tiempo.

En este momento se están adelantando coordinaciones con personal de la concesionaria Ruta del Cacao para iniciar los trabajos en el lugar y hacer posibles algunas evacuaciones de los habitantes de la zona ya que se pueden presentar más movimientos en masa.

En este momento, la ruta alterna para los viajeros es Bucaramanga- San Alberto- la Lizama.

