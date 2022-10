Comunidad de Los Santos pide que se liquide contrato de peaje

La comunidad señala que de nada le han valido las protestas que han hecho durante 11 años para pedir intervención en las vías de la localidad.



Se realizó una reciente reunión en la Contraloría departamental, donde participaron las autoridades de la región, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la empresa Construvicol que es la encargada de operar los peajes y la comunidad. En dicha reunión, los habitantes dejaron claro que están cansados del abandono en la malla vial por una inoperancia del contratista.



“Frente al incumplimiento del objeto contractual, que no es otro que el mantenimiento de la malla vial, estamos pidiendo a la Gobernación de Santander que declare la caducidad o liquide el contrato. Hemos hecho muchas protestas rechazando el cobro del peaje porque Los Santos es de sexta categoría y tiene un peaje de casi 12 mil pesos, uno de los más caros de Colombia”, dijo Jhan Céspedes, líder de la comunidad.



Los habitantes de esta localidad señalan que con los más de 6 mil millones anuales que recauda Construvicol con el peaje no entienden cómo la vía sigue en mal estado.



“Este es el Odebrecht santandereano porque hay una cantidad irregularidades que hemos puesto en conocimiento de los entes de control. Se hacen colas de 5 kilómetros porque en el peaje no hay auxiliares en la taquilla. Hace 3 años hicieron la repavimentación de la vía Curos a la punta de la mesa y esa capa asfáltica que pudo ser usada para las vías terciarias se la llevaron para la finca de un particular en Curití”, señaló Céspedes.



El paro cívico se llevará a cabo el domingo 12 de febrero y ha sido convocada toda la comunidad de Los Santos.





“Han pasado 4 administraciones y no se ha hecho absolutamente nada. Si tenemos que bloquear la vía Nacional lo vamos a hacer”, indicó Céspedes.





