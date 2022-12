Con carteles en sus vehículos, taxistas dirán NO al Plebiscito por la paz

Los conductores de taxi se mostraron molestos con el Gobierno Nacional debido a que no se ha cumplido con el pago de seguridad social a las empresas de taxi y los conductores deben costear el valor de la misma.





Además, los taxistas expresaron su inconformidad con que la plataforma Uber no haya sido sacada del mercado “pese a ser declarada ilegal”.





“El Gobierno dejó a los taxistas pagando salud solos. La plataforma Uber nos afecta y eso nos tiene molestos. Por eso hemos tomado la decisión de poner letreros en nuestros vehículos para iniciar una campaña de NO al plebiscito”, dijo Campo Elias Gómez, vocero de taxistas.





Según representantes de los conductores, el 80% de los taxistas está a favor de esta iniciativa ya que tampoco conocen los acuerdos de paz a fondo y no se les han solucionado sus problemas.





“El Gobierno se ha hecho el de la vista gorda y no nos ayuda. Estamos mirando la parte jurídica y en el momento en que el Concejo Nacional Electoral apruebe que se ponga publicidad para salir con los vehículos para decir NO al plebiscito”, agregó Gómez.





También señalan que esta es una medida de presión para que las autoridades vuelvan la mirada al gremio que, según ellos, está olvidado.





