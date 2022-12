Conforman comité por el NO al plebiscito por la paz en Santander

Barbosa, Socorro, San Gil, Rionegro, Barichara son algunos de los municipios que tienen registrados sus comités cívicos promotores de la campaña por el NO al plebiscito.





“Nosotros nos regimos a la resolución 1733 del 31 de agosto de 2016. Esto es parecido a una campaña electoral, se manejan unos topes de financiamiento y de publicidad. Hay un representantes legal y un gerente general”, señaló Liliana Kreimer representante legal del comité por el NO al plebiscito.





Quienes lideran la campaña por el NO aseguran que las falencias de los acuerdos radican en que la lectura es dispendiosa e incomprensible para un ciudadano común, que hay muchos beneficios para el grupo subversivo y pocos beneficios para los colombianos.





“La verdad nada nos va a traer de beneficio a los colombianos. Hablan de grupos élites que se van a conformar para quienes no estemos de acuerdo con las políticas o con el pensamiento de las Farc, hablan de la expropiación de tierras y lo camuflan en una lectura incomprensible. Es injusto porque en ninguno de los acuerdos hablando de la entrega de menores, de pedir perdón, no hablan de entregar dineros ilícitos, les entregarán cerca de 16 curules, y es injusto”, aseguró Kreimer.





El doctor Quintín Herrera, radiólogo reconocido en Santander será el gerente general de la campaña, junto a un grupo de empresarios y políticos serán quienes le dirán NO al plebiscito en Santander.





Aseguran que recibirán donaciones para banderas, micro perforados, volantes, caravanas, entre otras actividades para apoyar la campaña.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM