Congelan cuentas de Nequi a deudores de impuestos y comparendos de tránsito en Barrancabermeja

La Inspección de Tránsito de Barrancabermeja amaneció con largas filas de personas reclamando porque sus cuentas bancarias y de Nequi están bloqueadas desde el fin de semana por tener deudas de impuestos, comparendos y derechos de placa.

“Vine a hacer el reclamo y me dicen que debo el impuesto y que por esta razón me bloquearon la cuenta y la única solución es pagar para dar la orden al banco de desembargo”, manifestó uno de los afectados.

Sin embargo, algunos afectados dicen que no tienen deudas con la Inspección de Tránsito, aun así no pueden hacer uso de su dinero.

“Me pasa que voy a hacer una transacción por Nequi y me sale bloqueada, vuelvo e intento y bloqueada, llamo a Nequi y me dicen que está bloqueada por tránsito por impuesto de placa y que tengo que dirigirme a la Dirección de Tránsito de Barrancabermeja”, dijo otra de las afectadas.

“Ne bloquearon la cuenta y no le debo nada a la inspección de tránsito, aquí les traje los papeles y me dieron una constancia de que no le debo nada a la inspección de tránsito, pero que es un proceso y la plata ahí congelada”, aseguró Nohora Paternina, otra de las afectadas.

El inspector de Tránsito de Barrancabermeja, Devinson Gómez, explicó que se trata de cobros coactivos que está haciendo la entidad por deudas del 2020 hacia atrás que van a prescribir.

“Es un procedimiento legal, la Contraloría nos exige que debemos hacer unos procedimientos y hacer el cobro coactivo sino estaríamos generando un detrimento público. Lo que le decimos a las personas es que se acerquen a entidad y realicen el pago de la deuda o un acuerdo de pago en el caso de los comparendos”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el inspector, a la entidad le adeudan $100.000 millones, de estos $79.000 millones son por comparendos y el resto por concepto de impuestos y derecho de placa.