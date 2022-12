Cultivos ilícitos en Santander no superan las 30 hectáreas: Policía

Santander podría convertirse en el primer departamento libre de cultivos ilícitos teniendo en cuenta las bajas cifras de siembra de coca que registran las mediciones oficiales.





Según el coronel Gustavo Franco, comandante de la Policía de Santander, en la región los cultivos de hoja de coca no superarían las 30 hectáreas.





“En la medición del 2014 solo se registraron 25 hectáreas y esperamos los resultados del reciente informe de SIMCI, pero creemos que el fenómeno de la resiembra no fue importante en Santander, creemos que no se superan las 30 hectáreas”, dijo a BLU Radio el mando policial.





Los municipios en los que se tiene reporte de cultivos ilícitos en Santander y donde se realiza erradicación manual son Bolívar, Rionegro, Cimitarra y Sucre. Este año se han eliminado ocho hectáreas.





