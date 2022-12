Declaran insubsistente a sec. de Educación de Santander por irregularidades en PAE

En vilo está el Programa de Alimentación Escolar para 130.000 niños en Santander por la declaración de insubsistencia a la secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, luego de que la Oficina Jurídica de la Gobernación encontrara serias irregularidades en el proceso de adjudicación del programa para 26 días que restan del suministro de los alimentos.

El detonante para la salida de la exsecretaria sería el pliego de condiciones que solo permitía que se presentará un único oferente.

Pese a que solo se presentó un solo oferente, el contrato por 11.000 millones de pesos aún no ha sido asignado y la alimentación de los niños de 82 municipios no certificados aún no llega a sus platos.

La polémica no para por las graves advertencias que habían hecho veedurías ciudadanas como Transparencia por Santander.