Defensor del Pueblo de Santander fue agredido por encapuchados en marcha de Bucaramanga

Este lunes, 1 de mayo, durante las marchas que se llevaron en Bucaramanga, Santander, dos funcionarias y el mismo defensor del Pueblo fueron agredidos por un grupo encapuchados que fueron requeridos para que no pintaran las paredes: los insultaron, empujaron y patearon-

“Me doy cuenta que hay como una discusión, entonces me acerco y empiezan a gritarnos con palabras un poco ofensivas, nos dicen que nos retiremos, entonces una persona me empuja, por lo que yo cojo a mis funcionarias que tienen más de 55 años de edad y las estoy retirando y me pegan una patada unos muchachos que estaban encapuchados y decidimos retirarnos de la marcha para evitar otro tipo de situación”, explicó Rodrigo González, Defensor del Pueblo de Santander.

El defensor del Pueblo regional aclaró eran 15 personas las que estaban tratando de torpedear la manifestación que se estaba desarrollando por las calles de Bucaramanga, ya que los integrantes de los sindicatos y las centrales obreras se mostraron muy respetuosos de su labor de acompañamiento.

“Estamos analizando la situación para ver si podemos interponer alguna demanda, pero por el momento no lo hemos hechos. Sin embargo, debo decir que las funcionarias de la Defensoría están bien de salud al igual que mi persona, no pasó a mayores, fue un empujón, no fue grave, no tenemos afectaciones físicas”, agregó González.

Ante estos hechos, la Procuraduría General de la Nación hizo un enfático rechazo a las agresiones de las que fue víctima el defensor del Pueblo en Santander, quien mientras ejercía sus funciones como garante de los derechos ciudadanos fue atacado por algunas personas.

La entidad reiteró el legítimo derecho a la protesta social, sin que se recurra a manifestaciones violentas de ninguna clase, especialmente contra quienes conforman el Ministerio Público.

