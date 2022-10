Denuncian a dos concejales de Bucaramanga por torpedear desalojo de familias que invadieron lote

La inspectora de Policía, Martha Díaz, denunció ante la Procuraduría y Fiscalía a los concejales Luis Ballesteros y Danovis Lozano, por tratar de entorpecer un procedimiento judicial de desalojo a familias que hace varios años invadieron un terreno de protección ambiental en el vereda El Aburrido.

"Los concejales llegaron agresivos, junto con el señor Jhon Fernando Ramos, quien es contratista del Concejo. Los tres comenzaron a gritar y a decir que el procedimiento policivo era ilegal y vulneraba los derechos de las personas que habían invadido el lugar. Lo cual es falso, porque este procedimiento se da por una orden judicial", afirmó la funcionaria.

"La concejal Luis Ballesteros me comenzó a decir de manera agresiva que si no me daba pena estar haciendo eso, que si no tenia hijos, que si no tenia corazón, que había dejado una mama madre cabeza de familia y sus hijos sin casa (...). Pero este procedimiento fue legal y se hizo con el acompañamiento de la Personería y la Policía", manifestó Martha Díaz.

La inspectora relato a Blu Radio que los concejales Ballesteros y Lozano "incitaron a las personas para que comenzaran a agredir verbalmente a los funcionarios que realizábamos el procedimiento. Incluso a mi me intentaron golpear dos veces".

La Corporación Ambiental de Bucaramanga (CDMB) confirmó que 101 hectáreas de terrenos invadidos en la vereda El Aburrido fueron recuperadas tras el procedimiento de desalojo que intentaron obstaculizar los concejales Danovis Lozano y Luisa Ballesteros.

Avanzamos en la recuperación de áreas de especial protección ambiental.



En un trabajo interinstitucional con la Inspección Rural de @AlcaldiaBGA recuperamos el control de 101 ha. del predio La Pastora en la vereda El Aburrido.



El proceso se realizó atendiendo un fallo judicial. pic.twitter.com/68RkVmocLf — CDMB (@CARCDMB) October 12, 2022

La inspectora de Policía, Martha Díaz, también interpuso la queja ante el presidente del Concejo de Bucaramanga.