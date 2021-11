Denuncian excesos de fuerza policial en intento por despejar vía en protesta campesina de Santander

Fuertes disturbios se presentaron entre campesinos y policías en zona rural de Bolívar, Santander , cuando uniformados intentaron abrirse paso en la vía que permanece obstruida hace 50 días por una protesta de la comunidad contra Ecopetrol.

En videos quedó registrada la tensa situación que se vivió entre miembros del Esmad que intentaban despejar la vía y los campesinos que reclamaban su derecho frente a lo que consideran un tratamiento injusto en materia laboral y de contratación de la empresa petrolera con los habitantes de la zona.

#Video Fuertes disturbios se presentaron entre campesinos y policías en zona rural de Bolívar, Santander. Tres personas heridas dejó el choque con la fuerza pública. La comunidad de la vereda Santa Rosa desde hace 50 días realiza una protesta contra Ecopetrol #VocesySonidos pic.twitter.com/ENKcIJFYVg — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) November 14, 2021

Edilmer González, líder de los manifestantes, denunció que la Policía los atacó con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos que habría lanzado mientras adelantaban una reunión con la presencia de varios niños y adultos mayores.

"Estábamos compartiendo con los niños y tanto a la comunidad como a la Policía les pedí respeto. Sin mediar palabras nos tiraron una bomba aturdidora en medio de todos los niños y nos encendieron a gases lacrimógenos...yo les pedí que no agredieran a la gente y no me escucharon", señaló el integrante de la comunidad.

Tras los choques denunciaron que la Policía hirió a varias personas y señalaron que a un joven le dispararon en su rostro. Los campesinos calificaron esta acción como inhumana y arbitraria.

BLU Radio conoció que tres personas se encuentran detenidas en la estación de Vélez, tras la protesta.

La Policía no se ha pronunciado frente a lo ocurrido

