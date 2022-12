Deportista grabó video antes de aparecer muerta en el Cañón de Chicamocha

Ingrit Torres participaba en la competencia atlética 'Chicamocha Canyon Race 2018', antes de que encontraran su cuerpo sin vida a más de 700 metros en un abismo del cañón de Chicamocha. Momentos previos a la tragedia, la deportista grabó un video que compartió con sus contactos en redes sociales en el que les cuenta que está perdida y tiene algunas dificultades.

BLU Radio conoció la grabación de 18 segundos en la que Ingrit informa, con un tono sereno, que durante la expedición tuvo que enfrentar varios contratiempos.

Publicidad

"Hola, me perdí, estoy por aquí creo que cogí el camino que no era. Voy a devolverme y si algo los alcanzo, espero todavía tener tiempo para alcanzarlos. Help me, help me (ayuda, ayuda)", es lo que le reporta la deportista a sus seguidores.

La víctima también dice que "se espinó, se le perdió la plata" y por último cuenta que ve un parapente.



La deportista había llegado procedente de la ciudad de Pasto para participar en el evento deportivo, que consistía en recorrer las agrestes montañas del Cañón del Chicamocha, entre los municipios de Aratoca y San Gil.

Publicidad

La antropóloga había salido a las 6:00 de la mañana del domingo junto con varios deportistas, pero no llegó a la meta en horas de la noche como estaba programado.

De inmediato se activó el plan de búsqueda y solamente hasta las 3:00 de la tarde de este lunes fue hallada muerta en un abismo de la vereda La Palmita del municipio de Aratoca, reportaron las autoridades.

Publicidad

Por la dificultad del terreno y lo peligroso del abismo no se ha podido extraer el cuerpo de la deportista Ingrit Torres.

Miembros de la Policía, Defensa Civil y Bomberos participan en este operativo de rescate en la zona del Cañón del río Chicamocha, en Santander.