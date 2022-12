Desconocidos lanzaron bomba incendiaria y quemaron motos en los patios

En la madrugada de este martes un desconocido se acercó a la parte trasera de la entidad, donde están ubicadas las motos listas para chatarrización, y lanzó una bomba incendiaria.





La botella cayó sobre el parque de motocicletas y resultaron quemadas 12 de estos velocípedos.





“En este momento es materia de investigación lo que ocurrió porque no entendemos por qué alguien querría quemar motos que están listas para chatarrizar. Estamos tratando de identificar a la persona que hizo esto con ayuda de cámaras de seguridad”, dijo Miller Salas, director de Tránsito de Bucaramanga.





Actualmente en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga hay 250 motos en estado de abandono pero hay internadas más de 12 mil.





“Es un problema de tipo ambiental y de espacio porque todos los días inmovilizamos vehículos por invasión de espacio público o transporte informal. A veces pasa más de un año, no reclaman la moto y no hacen acuerdo de pago de multa o parqueadero porque es muy costoso”, dijo el director de Tránsito de Bucaramanga.





Sin embargo, las autoridades aseguran que esta conducta solo les genera a los usuarios problemas con su licencia de conducción y otros trámites.





