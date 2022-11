Diputada Ángela Hernández salió del país tras denunciar amenazas de muerte

La líder política Ángela Hernández denunció que ha sido víctima de amenazas en su contra desde 2016 por sus posturas frente a la familia, la educación sexual y el proceso de paz.

En entrevista para BLU Radio la dirigente reveló que viajó a Estados Unidos para presentar su caso ante la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, luego que la Unidad Nacional de Protección, UNP, le negara el esquema de seguridad solicitado para ella y su familia.

“Solamente me dieron un botón de pánico, el Estado no me está protegiendo, como debería ser, me amenazaron a través de redes sociales. Son agresiones de algunos colectivos y activistas de la población LGBTI”, dijo la diputada.

Ángela Hernández aseguró que desconocidos han llegado hasta la sede de la Asamblea de Santander a intimidarla y gritar arengas en su contra.

Asimismo, aclaró que no se radicará en Estados Unidos y que su viaje lo realizó para presentar su caso, pues no se siente protegida por el Gobierno colombiano.

La diputada hizo un llamado Unidad de Protección pues como ella hay “cientos de líderes amenazados”.

Por ahora, espera que el Gobierno le brinde las medidas de protección requeridas.

¿Qué responde la comunidad LGTBI en Santander?

Edgar Pérez de la plataforma Lgtbiq en Santander rechazó con vehemencia los actos de violencia y las amenazas contra líderes políticos.

De acuerdo con Pérez “los líderes sociales no tienen la protección a nivel nacional que deberían”. Sin embargo, señaló que si la diputada no recibió la protección requerida es porque “no consideran contundentes” las amenazas.

Por esa razón pidió a la líder Ángela Hernández no estigmatizar a la comunidad LGTBI pues estos actos incentivan el “odio y la violencia”.

