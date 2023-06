Dos ambulancias fueron inmovilizadas por incumplir normas de seguridad y salud en Santander

En un primer operativo de control la Dirección de Tránsito de Floridablanca inmovilizó una ambulancia por no tener al día el seguro obligatorio de accidente de tránsito (Soat), un hecho que se presentó en el sector conocido como El Bosque de ese municipio del área metropolitana.

“La ambulancia, símbolo de esperanza y ayuda, está diseñada para salvar vidas y ofrecer alivio en situaciones de crisis. Sin embargo, cuando los conductores no mantienen al día su seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), se convierten en obstáculos en el camino de la salvación. Es crucial que todos los conductores asuman su responsabilidad y cumplan con las normas y regulaciones establecidas. El vencimiento del SOAT no es un asunto trivial; representa una falta de compromiso con la seguridad vial y con la vida misma. No dejemos que la negligencia de unos afecte a los más vulnerables. ¡Salvemos vidas y seamos parte de la solución!", escribió en sus redes sociales la Dirección de Tránsito de Floridablanca.

Por su parte la Secretaría de Salud de Bucaramanga también selló una ambulancia por no cumplir con varios requerimientos para funcionar en las calles, entre ellos, que no tenía oxígeno y otros implementos médicos necesarios para prestar el servicio de primeros auxilios a los usuarios lesionados de urgencia que debería llevar a los centros de salud.

Por estas razones las autoridades tanto de Floridablanca como de Bucaramanga iniciarán dos procesos administrativos en contra de las empresas a las que están afiliadas las ambulancias que, por el momento fueron sacadas de las calles por las autoridades de tránsito y de salud.

El pasado 22 de marzo la Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga selló una ambulancia que prestaba el servicio en la ciudad porque no cumplía con la dotación mínima para operar, tampoco con todo lo relacionado con las normas de tránsito.

“En el más reciente trabajo de inspección, vigilancia y control a ambulancias, se revisó las condiciones de los vehículos de cuatro empresas, dando como resultado el sellamiento de una de ellas”, informó la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.