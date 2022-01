El calvario de atletas en Santander por presunta violencia sexual de un entrenador

Blu Radio obtuvo el testimonio de una atleta por el que la Fiscalía abrió la investigación por presunta violencia sexual por parte de un entrenador de un club de atletismo en Bucaramanga.

Según el relato de la joven, quién pidió reserva de su nombre, contó que los hechos ocurrieron cuando era menor de edad y asistía al estadio de atletismo de Bucaramanga a sus entrenamientos.

“Me decía que yo tenía las mejores nalgas del estadio, que mi cuerpo estaba bien, a mí y a una compañera nos decía que las nalgas estaban buenas y que allá van los dos mejores culos del estadio”, narró la joven quien hoy tiene 18 años.

El entrenador según la víctima, la asediaba y hacia tocamientos durante los masajes de recuperación.

“Hubo un tiempo que me lesioné la espalda y había ocasiones que me llevaba al baño en una colchoneta, algunas veces fuimos, y me masajeaba y me soltaba el sostén, yo me sentía incomoda porque me masajeaba las nalgas”, relató.

También contó que le realizaba insinuaciones de tipo sexual.

“Me preguntaba que, si yo era virgen y aún lo soy, me preguntaba que como tenía la zona íntima, la vulva, que cómo me gustaban los hombres y que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre, que quedaba entre los dos y que no podía salir de ahí”, aseguró la joven atleta.

Dijo que en algunas oportunidades tenía que acompañarlo al supermercado.

“Él iba en cicla y yo iba trotando y en el camino me decía que tenía que ayudarlo porque él no me estaba cobrando el entrenamiento”.

Así como esta joven deportista, las autoridades investigan otros 29 casos de presunta violencia sexual por parte del entrenador, quien fue apartado de sus funciones en el club deportivo donde dictaba las clases.

“No le aprobamos horarios de entrenamiento al señor”, dijo Juan Gabriel Henao, presidente de la Liga Santandereana de Atletismo.

La Fiscalía Seccional de Santander confirmó que designó un fiscal para investigar los hechos denunciados.