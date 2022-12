“El camino es la paz”: familiar de santandereano muerto en atentado en Bogotá

En medio del dolor por la muerte de su ser querido, Diego Ortíz, familiar del cadete Diego Martínez oriundo de Curití, dijo que Colombia no debe seguir en guerra.



El reconocimiento por parte del ELN del atentado con carro bomba en la Escuela General Santander generó diversas reacciones entre los familiares de algunos de los cadetes víctimas del acto de terrorismo.

Le puede interesar Con honores recibieron los cuerpos de dos cadetes muertos en atentando en Bogotá



Mientras esperaba la llegada del cuerpo del joven Diego Martínez, su cuñado, Diego Ortíz, envió un mensaje: “El camino es la paz. Colombia no merece seguir en guerra, tenemos que unirnos y sacar adelante a nuestro país, no puede seguir corriendo sangre de gente inocente, la verdad la paz es el camino”.



Sin embargo, familiares de otros cadetes dicen que solo Dios podrá perdonar a quienes cometieron este atentado atroz que acabó con la vida de 20 jóvenes que se fueron con el sueño de ser policías.



“A esas personas que hacen el mal, que se encaminen en Dios, que piensen en que esos policías tienen familia y el hecho que no vuelvan es muy duro para nosotros”, manifestó Natalia Ojeda en medio de las honras fúnebres de su hermano César Ojeda.



Sin rencor en su corazón, Azucena Cáceres, abuela de Óscar Javier Saavedra Camacho dijo: “Mi Dios es el único que puede (perdonar) uno que saca con ponerse con rencores con ellos, que mi Dios se encargue, él es justo”.



A Santander ya fueron trasladados cuatro de los cinco cadetes muertos en el atentado, el último fue sepultado en la ciudad de Bogotá.

Publicidad