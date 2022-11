“El Magdalena Medio es una bomba de tiempo por la inseguridad”: gobernador de Santander

En desarrollo de la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes realizada en Barrancabermeja , el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, hizo un llamado de atención al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa por los altos niveles de inseguridad que se han venido presentando en el puerto petrolero.

“Nosotros estamos rodeados de todos los flagelos, desde Norte de Santander, Sur de Cesar, Sur de Bolívar, Antioquia, incluso Boyacá, donde todos estos flagelos de microtráfico, de minería ilegal, prácticamente vienen asechando a nuestro departamento de Santander y me gusta que nuestros líderes les reconozcan a las autoridades sus labores de inteligencia, pero eso no es suficiente si el Gobierno nacional no toma unas medidas contundentes frente a esta situación”, manifestó el gobernador Mauricio Aguilar.

Para el mandatario regional, los asesinatos han aumentado más de 121 % en los tres municipios que corresponden al Magdalena Medio, desde el 2021, cuando hubo 43 asesinatos, hasta este 2022, cuando se han presentado 95 asesinatos.

“En Barrancabermeja han ocurrido 75 homicidios y quién hace algo, quién nos escucha, si el Gobierno nacional no nos escucha, y es el llamado respetuoso, por eso le hemos solicitado al Ministro de la Defensa, al Ministro del Interior, al señor Ministro de Justicia, un trabajo articulado para que esta ola de asesinatos, para que todo este flagelo que está viviendo el Magdalena Medio no se siga acrecentando”, enfatizó el gobernador Aguilar.

De la misma forma, Aguilar argumentó que no hay capacidad que aguante proteger a los líderes sociales de manera individual, la capacidad del Estado desborda, cuando las amenazas, el peligro, el riesgo se viene generando en una zona tan compleja como el Magdalena Medio.

