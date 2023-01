El PAE debería ejecutarse desde los municipios: Didier Tavera

La senadora Claudia López está de visita en la capital santandereana en una gira para la campaña anticorrupción y a su llegada mostró su indignación frente al manejo y contratación del PAE por parte de la Gobernación de Santander y resalta el programa que tiene Bucaramanga para la alimentación de los niños.

Publicidad

“Le pregunto de frente ¿es que está pagando su campaña con la contratación del PAE?, la plata que le dio su tío Martín Tavera. No es posible que en la Alcaldía se contrate de manera ejemplar el servicio, mientras que en la Gobernación de Santander es a dedo. Llevan dos años con el mismo oferente a pesar de que incumple y entrega comida que intoxica a los niños y el premio es volverlos a contratar. Exijo al gobernador de Santander, transparencia”, dijo Claudia López.

En diálogo con BLU Radio, el gobernador Didier Tavera señaló que la contratación del PAE se surtió cumplimiento a cabalidad la ley 80 y que no se puede comparar la prestación del servicio de Bucaramanga con la de todo el departamento.

Publicidad

“Como abogado puedo decir que no podemos surtir un proceso licitatorio saltándonos la ley 80. A mí puede No gustarme un contratista pero si esa empresa cumple las condiciones no se le puede impedir postularse. En transporte, cantidades y cobertura no hay punto de comparación entre una ciudad como Bucaramanga y el departamento. Yo pedí un informe completo frente a las afirmaciones que se están haciendo”, señaló el mandatario.

Publicidad

El gobernador también indicó que debido a los múltiples problemas y quejas en torno al PAE sería mejor que se encargara del servicio cada municipio.

“Realmente yo quisiera que el PAE fuera una responsabilidad de los municipios, que se adjudicara localmente".

Publicidad

También aseguró que los alimentos se están entregando a tiempo y en el tiempo de preparación.

Publicidad

“La disminución que le hemos impuesto a los contratistas no es porque algún alimento o fruta salga dañado. Aplicamos descuentos por 352 millones de pesos al operador del PAE porque debíamos sancionar las irregularidades”, indicó Tavera.

También hizo el llamado a los medios de comunicación a revisar la entrega de los alimentos y a la comunidad para que haga un control sobre la operación.

Publicidad

“Este es un programa que vale más de 50 mil millones de pesos y el Gobierno Nacional solo entrega 14 mil millones al año para su funcionamiento. Este ha sido el caballito de batalla de todas las gobernaciones. Todos los requisitos están establecidos por el ICBF y MinEducación”manifestó el gobernador.

Publicidad

Estos son algunos comentarios que hizo el mandatario en su cuenta de Twitter:

No existe punto de comparación en la distribución de alimentos de todo el territorio santandereano, frente a solo la capital #Bucaramanga pic.twitter.com/A5oF4vqDAt — Didier Tavera (@DidierTaveraA) February 24, 2017

Publicidad

En el #PAE a diario se atienden en #Santander 115mil niños, en Bucaramanga solo son 31mil niños. — Didier Tavera (@DidierTaveraA) February 24, 2017

Publicidad

Mientras que en Bucaramanga el tiempo de entrega mas largo de una ración son dos horas, en #Santander son 16 horas. — Didier Tavera (@DidierTaveraA) February 24, 2017

Santander tiene 30.537 km2, Bucaramanga 165 km2. No es lo mismo transportar alimentos en Bucaramanga que en todo #Santander https://t.co/uQwIfEJF5O — Didier Tavera (@DidierTaveraA) February 24, 2017

Publicidad

Los operadores del #PAE son los mismos en el año 2016 que en el 2017 tanto en #Bucaramanga como en #Santander — Didier Tavera (@DidierTaveraA) February 24, 2017

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM