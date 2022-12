Emotiva reacción de la influenciadora Lele Pons al conocer a Shakira

La reconocida influenciadora Lele Pons conoció a su ídolo Shakira y compartió el emotivo instante con sus seguidores en redes sociales.



La venezolana asistió al concierto que la cantante dio en Estados Unidos y no contuvo las lágrimas cuando cumplió el sueño de conocerla.

"No puedo creer, conocí a Shakira. Aún sigo llorando. He estado esperando por mucho tiempo. Finalmente, después de 20 años de escuchar su música y bailar sus canciones, logré conocerla”, escribió Lele Pons en el video que publicó en su cuenta en Instagram.

Vea aquí el especial momento que ya tiene más de 5 millones de reproducciones.