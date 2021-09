En confusos hechos, joven de 17 años resultó herido por disparo de soldado en Bucaramanga

Los hechos ocurrieron en el barrio Los Pinos, en inmediaciones de la Quinta Brigada del Ejército de Bucaramanga, cuando según confirmó Marcos Tulio Castro, padre de Marcos de Jesús Castro, de 17 años, un soldado le disparó, al parecer, desde una garita con su arma de dotación.

“El salió tipo 8:30 de la noche, nos pidió permiso que iba al parque de Los Pinos con otros muchachos y como a los 20 minutos me dijeron que le habían pegado un tiro, entonces nos vinimos a ver que le había pasado para llevarlo al hospital, pero no sabían nada, después una persona dijo que fue desde una garita el soldado le disparó”, contó el padre del joven herido.

Según pudo conocer Marcos, el padre del menor herido, el soldado le habría disparado porque los jóvenes no atendieron el llamado de retiro del lugar donde, al parecer, no podían permanecer.

“Según la versión de mi hijo que no podían estarse ahí, no le hicieron caso, y en la segunda llamada que ahí no pueden estar y ellos dijeron que por qué, fue cuando les disparó”, contó.

Y reprochó la actitud del soldado, “como va a disparar ahí, si eso no es ninguna oscuridad, eso es al pie de la iglesia, hay bancas ahí, lo que tenía que hacer era comunicarle al comandante de guardia para que le colaborara, pero no dispararle”.

El joven quien recibió el disparo en su hombro derecho fue llevado al Hospital Universitario de Santander donde es intervenido quirúrgicamente.

“El esta estable, esta mañana tipo 8:00 de la mañana (del jueves) estaba en cirugía, allí se encuentra la mamá, pero el Ejército y la Policía ha estado pendientes”, indicó el padre del menor herido.

La Quinta Brigada del Ejército a la que está adscrito el soldado, informó que emitirá un comunicado con su versión sobre los hechos ocurridos donde resultó herido el joven de 17 años.