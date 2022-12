En un futuro considero entrar al mundo de la política: Ángela Patricia Janiot

En diálogo con BLU Radio, la periodista santandereana señaló que se había reunido con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien le propuso ser candidata a la alcaldía de la ciudad.

Publicidad

“Le agradecí enormemente porque era un honor que pensara en mí pero le dije que por ahora no era posible. Desde hace 15 años me han dicho y siempre me ataqué de la risa y dije ¡están soñando!, pero por primera vez, le dije al alcalde, me puso a pensar”, señaló Ángela Patricia Janiot.

Vea tamién Rodolfo Hernández propuso a Patricia Janiot que sea candidata a la Alcaldía

Publicidad

Señaló que la línea de trabajo del mandatario local le gusta y considera que es una persona que ha trabajado con el fin de sanear las finanzas de la ciudad. Sin embargo, no descartó que un futuro se lance a la política para tratar de aportar un grano de arena para acabar con la corrupción.

Publicidad

“En algún momento estaría interesada en meterme a la política pero si lo voy a considerar sería más adelante, porque no es serio meterse a la política en una ciudad en la que no vive hace 38 años. Yo sí creo que la gente honesta y decente le ha dado paso a los corruptos y ladrones porque ninguno nos atrevemos meternos en política”, añadió Janiot.

La periodista aseguró que pensará la propuesta y no descarta incursionar en esa área.

Publicidad

“No quiero decir no porque más adelante si vivo en Bucaramanga pueda hacerlo, cuando me aburra del periodismo que no creo porque esta es mi pasión”, agregó.

Publicidad

En la entrevista Ángela Patricia Janiot también señaló que Sergio Fajardo es quizá un buen candidato a la presidencia de la República.

“Fue un alcalde que condujo con éxito su administración en Medellín, me parece que es un hombre genuino, transparente y no de grandes escándalos, al menos así lo veo desde fuera. Ese es el líder que deberíamos ver en todos los políticos”, señaló Janiot.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.