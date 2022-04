Encuentran sin vida a niña de 7 años que desapareció durante visita a balneario en Santander

Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de la niña Anny Salomé Vargas Soto, cuyo cuerpo se encontraba debajo de un puente. La familia de la pequeña, de siete años, reportó su desaparición hacia las 3:00 de la tarde de este domingo.

La menor llegó a pasar las vacaciones de Semana Santa en Bucaramanga y sus familiares viajaron hasta el municipio de Rionegro para disfrutar un día de integración. Sin embargo, la tragedia ensombreció el encuentro.

Jenny Marcela Soto, mamá de la niña, en diálogo con BLU Radio contó que la desaparición de su hija Salomé fue en cuestión de minutos . "Mi hija se estaba bañando con mi hermana y salieron, yo me acerqué y le tomé una foto y le dije que me esperara, que iba a guardar el celular para meternos de nuevo al río, eso fue a las 2:53 de la tarde y cuando regresé no pasaron más de 5 minutos, ella ya no estaba”, contó la mujer.

La familia no descartó que la desaparición hubiese obedecido a un rapto. “No lo descartamos. La señora del balneario nos dice que entró una pareja que compró la manilla de ingreso, pero no pidió almuerzo ni nada, por eso creemos que ha sido raptada”, señaló Jenny Soto.